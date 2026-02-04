Nuno Tavares titolare in Juve Lazio? Sarri sta pensando a questa soluzione per il match di domenica Le ultime

Nuno Tavares potrebbe partire dall’inizio contro la Lazio. Secondo le ultime notizie, Sarri sta valutando di schierarlo come titolare, dopo un gennaio passato tra panchina e mercato. La squadra si prepara alla sfida di domenica e il portoghese potrebbe avere un’occasione importante per dimostrare il suo valore.

Nuno Tavares titolare in Juve Lazio? Il portoghese potrebbe ritrovare la maglia dall'inizio dopo un gennaio con la valigia in mano. Le ultime. Il conto alla rovescia per il big match della 24ª giornata di Serie A è ufficialmente iniziato. La Lazio si prepara a una delle trasferte più insidiose della stagione, quella dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in programma domenica 8 febbraio alle 20.45. Maurizio Sarri, tuttavia, deve fare i conti con un'assenza pesante sulla corsia mancina: Luca Pellegrini, fermato per un turno dal Giudice sportivo. Questa defezione ha riacceso i riflettori su un profilo che sembrava ai margini del progetto, ma che ora scalpita per una maglia da titolare: Nuno Tavares. Lazio | Nuno Tavares, chance contro la Juve: Sarri può rilanciarloRASSEGNA STAMPA - L'assenza di Pellegrini porta Sarri a riflettere su Nuno Tavares. Il terzino, solitamente titolare, è squalificato. È stato ammonito contro il Genoa, era ... Cds-Lazio, Nuno Tavares in bilico: Rilancio dalla Turchia per il terzino portogheseSono ore calde in casa Lazio, dove, nonostante il mercato chiuso, potrebbe concretizzarsi un ulteriore uscita in difesa. Ecco la situazione. Nuno Tavares, futuro ancora in bilico Il mercato in Italia è chiuso, ma non in Turchia L'ipotesi Besiktas per Nuno Tavares resta concreta: i club turchi possono ancora operare fino a venerdì 6 febbraio e nelle prossime ore potrebbe arrivare l'affondo decisiv

