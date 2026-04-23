Uno studio pubblicato sul Journal of the Geological Society analizza lo tsunami che colpì il Giappone nel 2011, evidenziando che la massa di detriti trasportata dall'acqua era composta principalmente da fango e materiale di scavo. La ricerca fornisce dettagli sulle caratteristiche delle onde e sui depositi lasciati sulla costa, offrendo nuovi spunti sulla dinamica dell’evento e sui danni causati. Nessun nome di persone o enti viene menzionato nel report.

? Cosa sapere Uno studio su Journal of the Geological Society analizza lo tsunami del 2011 in Giappone.. La densità del fango raccolto ha reso le onde più potenti dei modelli attuali.. L’impatto devastante dello tsunami di T?hoku-oki del 2021 in Giappone, che causò oltre 19.000 vittime e il disastro nucleare di Fukushima Daiichi, è stato alimentato da una forza invisibile: il fango. Un nuovo studio pubblicato sul Journal of the Geological Society rivela come la densità dei sedimenti abbia trasformato le onde oceaniche in masse distruttive molto più potenti rispetto a quanto previsto dai modelli basati sull’acqua limpida. La dinamica del fronte detritico: perché l’acqua non era sola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, lo tsunami del 2011 era una massa di fango: ecco la verità

Come Avvenne lo Tsunami del Giappone del 2011 | Documentario a Colori

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