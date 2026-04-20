Un terremoto di magnitudo 7.5 ha colpito la costa settentrionale del Giappone. L’Agenzia meteorologica locale ha immediatamente emesso un’allerta tsunami per la stessa area, invitando le popolazioni a mantenere alta attenzione. Al momento, non sono state riportate vittime o danni significativi, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La scossa si è verificata questa mattina, causando preoccupazione tra la popolazione e le squadre di soccorso.

Un potente terremoto ha colpito la costa settentrionale del Giappone e l’Agenzia meteorologica giapponese ha emesso un’allerta tsunami per la regione. Il sisma, di magnitudo 7.5, si è verificato al largo della costa di Sanriku, nel nord del Paese, intorno alle 16:53, a una profondità di circa dieci km sotto la superficie del mare. La televisione pubblica nazionale NHK ha affermato che uno tsunami con onde alte fino a tre metri potrebbe colpire la zona a breve. Le autorità locali hanno dichiarato che le aree più a rischio potrebbero essere le prefetture di Iwate, Aomori e Hokkaido. Il primo ministro Sanae Takaichi ha confermato che il governo ha istituito una task force di emergenza e ha esortato i cittadini delle zone colpite a evacuare e mettersi in salvo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone: scattata l’allerta tsunami

Forte scossa di terremoto di magnitudo 5,6 nel Giappone occidentale: nessun allarme tsunami

Notizie correlate

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7,4 della scala Richter si è verificato nel nord del Giappone, al largo delle coste della prefettura di Iwate.

Leggi anche: Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Terremoto di magnitudo 3,7 al largo della costa Sud occidentale del Trapanese; Terremoto in Nevada, scossa di magnitudo 5.7 a Silver Spring: non sono segnalate vittime; Terremoto in Sicilia di magnitudo 3.7, epicentro in mare a 33 km da Mazara del Vallo; Terremoto di magnitudo 3,7 al largo della costa Trapanese.

In Giappone scossa di terremoto di magnitudo 7.5, allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.5 è stato registrato sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku, alle 16:53 ora locale (le 9:53 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a l ... ansa.it

Violento terremoto di magnitudo 7.4: attivata l’allerta tsunami, evacuazioni lungo la costaScossa di magnitudo 7.4 nel T?hoku: attivata l’allerta tsunami e interrotti i collegamenti ferroviari ad alta velocità lungo la costa nord-orientale del Giappone. notizie.it

Un #terremoto di magnitudo 7.4 è stato registrato sul versante nord orientale del #Giappone, nella regione del Tohoku. La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura della costa di Sanriku, a 10km di profondità, rende noto la Japan Meteorolog - facebook.com facebook

Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami x.com