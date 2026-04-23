Giandonato ha condiviso alcuni ricordi legati alla sua esperienza con la prima squadra della Juventus, paragonando gli allenamenti a un soggiorno a Disneyland. Ha anche ricordato con affetto l’estremo portiere Manninger, evidenziando un episodio o un ricordo particolare legato a lui. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Fanpage.it, in cui ha ripercorso alcuni momenti significativi del suo percorso con il club.

di Francesco Spagnolo Giandonato ai microfoni di Fanpage.it ha parlato dell’esperienza con la Juve, ma anche fatto un bellissimo ricordo di Manninger. Il racconto di una carriera che nasce sotto le luci della Mole e attraversa le emozioni più intense del calcio d’élite passa spesso per la voce dei suoi protagonisti più sensibili. In una recente intervista concessa ai microfoni di Fanpage.it, Giandonato ha ripercorso i passi di un cammino iniziato con il candore della giovinezza e proseguito tra i giganti dello sport mondiale. Il ricordo più toccante di Giandonato è dedicato a una figura carismatica recentemente scomparsa, l’estremo difensore Alex Manninger.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giandonato ritorna sull’esperienza con la Juve: «Allenarsi con la Prima Squadra era come stare a Disneyland». Poi il bellissimo ricordo di Manninger

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