Spalletti a Sky | Contento di passare qui il compleanno ai miei giocatori ho chiesto questa foto a fine partita Perin titolare? Per oggi è così

L’allenatore della Juventus ha dichiarato di essere felice di trascorrere il suo compleanno in questa occasione e ha spiegato di aver chiesto ai suoi giocatori una foto dopo la partita. Ha anche commentato la presenza di Perin tra i titolari, affermando che per quella partita era così. Le sue parole sono state rilasciate prima del fischio d’inizio del match contro il Pisa.