Spalletti a Sky | Contento di passare qui il compleanno ai miei giocatori ho chiesto questa foto a fine partita Perin titolare? Per oggi è così
L’allenatore della Juventus ha dichiarato di essere felice di trascorrere il suo compleanno in questa occasione e ha spiegato di aver chiesto ai suoi giocatori una foto dopo la partita. Ha anche commentato la presenza di Perin tra i titolari, affermando che per quella partita era così. Le sue parole sono state rilasciate prima del fischio d’inizio del match contro il Pisa.
Spalletti a Sky: Vorrei avere un regalo di compleanno a fine partitaLuciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Pisa. Le sue parole: Buon compleanno... Grazie. Il regalo che si aspetta è scontato ... tuttojuve.com
Spalletti a Sky: Non sarò mai contento senza la qualificazione. Chi gioca a sinistra? Lei è sveglio...Alla vigilia della sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport, tornando sul pesante ... tuttojuve.com
