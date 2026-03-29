Nasa il ritorno sulla Luna segue le orme di Petrone

La Nasa ha annunciato che i piani per un ritorno sulla Luna sono ancora in corso, ricordando che il satellite naturale della Terra rappresenta un obiettivo ancora da esplorare completamente. Un rappresentante ha dichiarato che, nonostante le incertezze sui tempi, il desiderio di scoprire nuove informazioni sulla Luna rimane vivo. La conferma delle attività spaziali riguarda sia programmi già avviati che nuove iniziative in fase di pianificazione.

«La Luna è ancora lì che ci aspetta. So che quel momento arriverà. Non so quando, magari non in questo secolo, ma c’è ancora molto da scoprire sulla luna, molto da fare». In una storica intervista alla BBC, Rocco Petrone, il direttore del lancio di Apollo 11 che portò i primi uomini sulla luna, esprimeva la sua visione del futuro delle esplorazioni spaziali dopo la brusca chiusura del programma Apollo, interrotto nel dicembre 1972 con due vettori già pronti sulla rampa di lancio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Nasa, il ritorno sulla Luna segue le orme di Petrone Articoli correlati Perché la NASA rinvia il ritorno sulla LunaSu Marte troppo complicato andarci senza crepare, altro che trasferirci l’umanità, se ne è reso contro anche Elon Musk, e per la la Luna anche la... Artemis 2, ritorno sulla Luna fra le polemiche: “Anomalia allo scudo della capsula Orion”. La NASA minimizzaQuando il 6 febbraio 2026, prima data possibile per il lancio, quattro astronauti della NASA (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e,... Tutto quello che riguarda Nasa il ritorno sulla Luna segue le... Temi più discussi: La Nasa vuole costruire una base sulla Luna, archiviato il progetto del gateway orbitante; La Nasa svela i suoi piani: base lunare da 20 miliardi e propulsione nucleare per Marte; La NASA rivoluziona Artemis: stop a Gateway e focus sulla Luna permanente; Continuano i cambiamenti dei piani lunari della NASA. Artemis II, conto alla rovescia per il ritorno sulla Luna: cosa sapere sulla missione NasaTutto pronto a Cape Canaveral per il lancio, mercoledì 1 aprile, della prima missione verso la Luna dopo 53 anni ... tg.la7.it La Nasa ora punta al ritorno sulla luna: Verso una base permanente e dal 2027 uno ‘sbarco’ all’annoIn pausa il progetto della stazione orbitante Gateway, accelerazione invece per Luna Artemis: tra i partner c'è anche l'Italia ... dire.it Cent'anni fa nasceva il Gigante della Nasa, gli eventi per ricordarlo #ANSA - facebook.com facebook Cent'anni fa nasceva il Gigante della Nasa, gli eventi per ricordarlo #ANSA x.com