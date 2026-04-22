Nel suo editoriale per TMW, Biasin si concentra sul lavoro di Cristian Chivu alla guida dell’Inter, sottolineando come abbia ottenuto una vittoria già nella prima stagione. Aggiunge che il tecnico ha affrontato allenatori più esperti senza perdere terreno. Le sue parole evidenziano il risultato raggiunto e il percorso intrapreso finora, senza entrare in giudizi o analisi più approfondite.

Inter News 24 Biasin, nel suo consueto editoriale per Tmw, parla così dell’Inter e del lavoro svolto finora da Cristian Chivu: le parole. Il percorso di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter ha subito una svolta radicale, non solo nei risultati ma soprattutto nell’atteggiamento mediatico. Nel suo consueto editoriale per Tmw, Fabrizio Biasin ha analizzato il cambiamento del tecnico rumeno, passato dall’essere un bersaglio facile per le critiche a un leader consapevole e vincente. Il punto di rottura è stato quel netto «Io non sono fesso» pronunciato in conferenza stampa, un segnale chiaro inviato a chi cercava di sminuire il suo lavoro. Dopo le tensioni post Inter-Juve, Chivu ha scelto di invertire la rotta, trasformando i dubbi della vigilia in una marcia trionfale verso il titolo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Biasin e l’elogio a Chivu: «Ha vinto alla prima stagione, contro allenatori con molta più esperienza…»

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