Messina Neonatologia Papardo | il dottor Salvo nuovo primario un focus su esperienza e ricerca per i più piccoli

Messina: un nuovo primario per la neonatologia del Papardo, al via l'era di Vincenzo Salvo. Messina accoglie il dottor Vincenzo Salvo come nuovo primario dell'Unità Operativa Complessa di Neonatologia con UTIN dell'Azienda Ospedaliera Papardo. La nomina, avvenuta il 16 febbraio 2026, mira a rafforzare l'assistenza neonatale in una regione che necessita di un costante potenziamento dei servizi dedicati ai più piccoli, portando con sé un bagaglio di esperienza maturata in anni di impegno e ricerca nel settore. Un curriculum di eccellenza al servizio della neonatologia messinese. Il dottor Salvo assume la guida del reparto con un curriculum professionale di rilievo.

Vincenzo Salvo inizia oggi il suo incarico come nuovo primario alla neonatologia del Papardo, dopo aver accettato la nomina pochi giorni fa.

Vincenzo Milone inizia oggi il suo lavoro come nuovo primario di Otorinolaringoiatria all’Ospedale Papardo.

