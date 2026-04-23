' Giacomo e Velia' in scena a Bitonto

A Bitonto è in scena uno spettacolo che ripercorre il rapporto tra Giacomo Matteotti e Velia, attraverso lettere autentiche e testimonianze. Lo spettacolo vede protagonisti Gaja Masciale e Michele Eburnea, con la voce di David Riondino, recentemente scomparso. Il progetto, ideato da Raffaele Rago, si concentra su momenti intimi e personali, offrendo uno sguardo diretto sulla relazione tra i due personaggi storici.

Una storia intima e intensa che riporta alla luce il lato più umano di Giacomo Matteotti. Giacomo e Velia, con Gaja Masciale e Michele Eburnea e la voce di David Riondino - recentemente scomparso-, è un progetto di Raffaele Rago che racconta attraverso lettere autentiche il legame tra Matteotti e.🔗 Leggi su Baritoday.it

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