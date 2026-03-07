Colleferro Scalo Grande emozione per lo scoprimento della targa dedicata a Giacomo Matteotti e Velia Titta
Lunedì 4 marzo, in via Sabotino a Colleferro Scalo, vicino alla chiesa di San Gioacchino, si è svolta la cerimonia per la scopertura di una targa dedicata a Giacomo Matteotti e Velia Titta. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti locali, che hanno assistito all’evento in un’atmosfera di grande partecipazione e rispetto. La targa è stata collocata in un luogo di significato storico per la comunità.
