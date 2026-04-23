Durante una puntata del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno pronunciato commenti su Bastian Muller, il futuro marito di Ilary Blasi, che hanno suscitato reazioni. Le affermazioni fatte in casa sono state considerate inopportune e hanno attirato l'attenzione dei telespettatori. La discussione ha generato attenzione sui social e tra gli spettatori, che hanno commentato quanto accaduto.

Alcuni concorrenti del GF VIP si sono sbilanciati su Bastian Muller, futuro sposo di Ilary Blasi, e non hanno fatto una bella figura. A far discutere sono state le gaffe avvenute nella Casa dopo la puntata andata in onda su Canale 5 il 22 Aprile 2026. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto e perché il compagno della conduttrice si è ritrovato al centro dell’attenzione. Quanto guadagna davvero Ilary Blasi al GF 2026 GF VIP, puntata 22 Aprile 2026: la battuta in studio con i tarocchi. Tutto nasce durante la diretta, quando Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici hanno giocato con dei tarocchi speciali. L’opinionista ha estratto la carta del “Recidivo” e si è rivolta a Ilary Blasi dicendo: “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta“.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP, gaffe clamorosa su Ilary Blasi e Bastian Muller: cosa è stato detto in casa

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