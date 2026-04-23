Durante la puntata del 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti hanno scambiato il nome di Bastian Muller con quello di “l’uomo del caffè”. La conduttrice ha cercato di correggere l’errore, ma la confusione ha portato la regia a interrompere la trasmissione per alcuni secondi. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e sui social network.

Al Grande Fratello Vip, dopo la puntata del 22 aprile 2026, alcuni concorrenti si sono messi a commentare quanto accaduto in studio tra Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli, finendo però per fare confusione tra l’attuale compagno della conduttrice, l’imprenditore svizzero Bastian Muller, e il personal trainer Cristiano Iovino, precedentemente collegato alla conduttrice. Durante la diretta, mentre in studio si stava facendo un gioco ispirato ai tarocchi, Selvaggia Lucarelli ha tirato fuori la carta del Recidivo e ha colto l’occasione per fare una battuta a Ilary Blasi sul fatto che potrebbe sposarsi di nuovo. “Questa è la carta più importante, il Recidivo, la persona che sbaglia una seconda volta e sei proprio tu, che ti sposi per la seconda volta“.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Gaffe al GF Vip su Ilary Blasi: i concorrenti confondono Bastian Muller con “l’uomo del caffè” e la regia stacca

Notizie correlate

Al GF Vip i gieffini confusi su Bastian Muller, futuro marito di Ilary Blasi: “È il personal trainer?”Durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile, c'è un momento in cui Selvaggia Lucarelli stuzzica Ilary Blasi sul matrimonio, che...

«Ilary Blasi si sposa col suo personal trainer», Cristiano Iovino tirato in ballo al GF VIP: la regia stacca subito!Una battuta in studio può trasformarsi in un piccolo caso, soprattutto quando arriva fino alla casa più spiata d’Italia e viene rielaborata dai...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Grande Fratello Vip, anticipazioni: Renato in crisi per il triangolo, Mussolini sotto accusa e televoto decisivo. Sondaggi e cosa vedremo stasera; Al GF Vip i gieffini confusi su Bastian Muller, futuro marito di Ilary Blasi: È il personal trainer?; Grande Fratello Vip (17 aprile): Antonella Elia finalista (con polemica), beffa terribile per Mussolini e un big si ritira. Chi è al televoto; Grande Fratello Vip, allarme Nicolò: Me ne vado, l'ho già detto agli autori. E Renato esplode contro Ilary Blasi.

GF Vip, gaffe dei gieffini sul futuro marito della Blasi:È il suo personal trainerTra battute, equivoci e cambi di inquadratura sospetti, i gieffini si lasciano andare a una serie di scivoloni sul futuro marito della conduttrice, servendoci il momento più iconico di questa edizione ... libero.it

Al GF Vip i gieffini confusi su Bastian Muller, futuro marito di Ilary Blasi: È il personal trainer?Durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile, c'è un momento in cui Selvaggia Lucarelli stuzzica Ilary Blasi sul matrimonio, che ... fanpage.it

Al GF Vip si parla delle nozze di Ilary Blasi, ma tra i gieffini scatta una confusione inaspettata sul futuro marito. Tra “brillocchi” e identità scambiate, qualcuno lo scambia per il personal trainer. https://fanpa.ge/d8BqO - facebook.com facebook