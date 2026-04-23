GF Vip Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco Ilary Blasi costretta a intervenire

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un episodio di tensione tra Antonella Elia e Paola Caruso. L’ex opinionista ha colpito la concorrente con un cocco, e una scheggia si è staccata, ferendo la Caruso che si è spaventata. Ilary Blasi è intervenuta per mettere fine alla scena.

Tensione alle stelle al GF Vip: durante il confronto, Antonella Elia spacca un cocco e una scheggia colpisce Paola Caruso, che reagisce spaventata. Momenti di caos in diretta con Ilary Blasi costretta a intervenire. La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip su Canale 5 ha regalato uno dei momenti più discussi di questa edizione. Protagoniste del confronto diretto sono state Antonella Elia e Paola Caruso, chiamate a chiarire dopo le polemiche nate in seguito alla proclamazione della prima finalista. Le polemiche dopo la proclamazione della finalista Dopo l'annuncio di Antonella Elia come prima finalista, le reazioni di Paola Caruso non sono passate inosservate.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. Ilary Blasi costretta a intervenire Notizie correlate Al GF Vip Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso: “Mi hai fatto male. Sei un maiale emarginato”Durante la puntata del GF Vip del 22 aprile, Antonella Elia ha lanciato una noce di cocco per terra colpendo Paola Caruso. GF Vip, volano offese e noci di cocco tra Antonella Elia e Paola Caruso: “Non voglio andare in ospedale”La puntata di mercoledì 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip non poteva iniziare peggio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, la prima finalista è Antonella Elia; Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso attacca: La denuncio; Grande Fratello Vip, Antonella Elia gela Francesca Manzini: Ti dico solo una cosa. L'ultimo scontro è lapidario; GF Vip, la Mussolini sbotta, rompe il patto e fa piangere Antonella Elia. GF Vip, Antonella Elia colpisce Paola Caruso con un cocco. Ilary Blasi costretta a intervenireTensione alle stelle al GF Vip: durante il confronto, Antonella Elia spacca un cocco e una scheggia colpisce Paola Caruso, che reagisce spaventata. Momenti di caos in diretta con Ilary Blasi costretta ... movieplayer.it GF Vip, Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso: scoppia il caos in CasaAl GF Vip una lite esplode dopo che Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso, accendendo un duro scontro in casa ... torresette.news “Mi hai fatto male, non voglio andare all’ospedale per colpa tua” Durante la puntata del GF Vip Antonella Elia ha lanciato una noce di cocco per terra colpendo Paola Caruso. Cosa è successo in diretta https://fanpa.ge/DAVf5 - facebook.com facebook