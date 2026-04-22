Al GF Vip Antonella Elia lancia un cocco e colpisce Paola Caruso | Mi hai fatto male Sei un maiale emarginato

Durante la puntata del GF Vip del 22 aprile, Antonella Elia ha lanciato una noce di cocco a terra che ha colpito Paola Caruso. In seguito, Antonella ha rivolto diverse accuse alla compagna, tra cui un commento offensivo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei telespettatori, creando un momento di tensione all’interno della casa.

Durante la puntata del GF Vip del 22 aprile, Antonella Elia ha lanciato una noce di cocco per terra colpendo Paola Caruso. "Mi hai fatto male, non voglio andare all'ospedale per colpa tua", ha commentato la showgirl. Tra le due un acceso scontro in cui sono volati pesanti insulti per via dell'accesso alla finale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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