Nella puntata di mercoledì 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip, sono stati registrati momenti di forte tensione tra due concorrenti. Durante la diretta e i video recap, sono state pronunciate offese e sono state lanciate noci di cocco, con una delle due che ha dichiarato di non voler andare in ospedale. La scena ha caratterizzato un inizio di puntata molto movimentato e acceso.

La puntata di mercoledì 22 aprile 2026 del Grande Fratello Vip non poteva iniziare peggio. Volumi decisamente elevati, tanto nei video recap quanto in diretta, e toni decisamente oltre ogni limite. Le due protagoniste assolute sono state Antonella Elia e Paola Caruso. E, che ci crediate o meno, la prima è stata la più equilibrata del duo. Lo show di Paola Caruso. Ad Antonella Elia viene preparato un trono nel Localino. Il GF ha ben pensato di fare di questa stanza l’area designata allo scontro faccia a faccia. Qui ha modo di vedere un video riassunto dello sfogo prolungato e decisamente eccessivo di Paola Caruso. Cosa l’ha fatta scattare così tanto? Il fatto che la Elia sia la prima finalista del reality di Canale 5.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, volano offese e noci di cocco tra Antonella Elia e Paola Caruso: “Non voglio andare in ospedale”

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