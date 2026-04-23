GF Vip 2026 televoto vince Adriana e Paola perde | percentuali

Durante l’undicesima puntata del GF Vip 2026, il televoto si è concluso con la vittoria di Adriana Volpe, che ha ottenuto il 53% delle preferenze. La conduttrice ha annunciato ufficialmente il risultato, mentre Paola non è riuscita a superare la concorrente, lasciando il pubblico di casa a conoscere i risultati finali. La votazione ha coinvolto gli spettatori che hanno espresso le loro preferenze attraverso il televoto.

AGGIORNAMENTO 22 aprile 2026: nel corso dell’undicesima puntata, Ilary Blasi ha chiuso il televoto, che ha visto trionfare Adriana Volpe, con il 53.87%. La conduttrice ha così ottenuto l’immunità. A seguire, si è posizionata Alessandra, con il 37.92%. Ad avere la peggio è stata Paola Caruso, la quale con il 9.21%, finirà in automatico al televoto a eliminazione, che verrà aperto nella puntata in onda il 24 aprile. Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 2026, Ilary Blasi ha aperto un nuovo televoto. Protagoniste della nuova sfida sono tre concorrenti che si sono fatte notare abbastanza in questa edizione. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso.🔗 Leggi su Latuafonte.com

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