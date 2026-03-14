Zelensky incontra Reza Pahlavi

Il presidente ha incontrato a Parigi il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi. Durante l'incontro, hanno parlato della situazione attuale in Iran e nella regione, concentrandosi anche sull’operazione condotta dagli Stati Uniti contro il regime iraniano. La riunione si è svolta in modo riservato e senza ulteriori dettagli pubblici.

“Ho incontrato il Principe ereditario iraniano in esilio Reza Pahlavi a Parigi. Abbiamo discusso in dettaglio della situazione in Iran e nella regione, nonché dell’operazione americana contro il regime terroristico”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X dando notizia dell’incontro avvenuto oggi a Parigi con il figlio dell’ultimo Scià. “Il principe e il suo staff mi hanno riferito i segnali che stanno ricevendo dall’interno del Paese. La presidenza del regime ha effettivamente subito perdite significative ed è importante che il regime iraniano non prevalga e che il popolo iraniano goda di sicurezza e di maggiori opportunità per determinare il proprio destino. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Zelensky incontra Reza Pahlavi Articoli correlati Reza Pahlavi incontra Istituto Friedman, Italia-Iran e parlamentari italiani“L’Associazione Italia-Iran e l’Istituto Milton Friedman esprimono grande soddisfazione per l’incontro di sabato scorso con il Principe ereditario... Leggi anche: Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina" WATCH: Ukraine's Zelensky Meets Iran's Reza Pahlavi in Munich | APT Contenuti utili per approfondire Reza Pahlavi Temi più discussi: Zelensky incontra Reza Pahlavi a Parigi: Un Iran libero non deve sostenere la Russia; Macron a Zelensky: Il prestito sarà onorato. Petrolio russo, deroga Usa alle sanzioni: coro di no; Gli Usa schierano 5mila marines in Medio Oriente. Ft: Francia e Italia trattano con Iran per le navi, ma il governo smentisce. Israele colpisce base Unifil con battaglione nepalese; Zelensky incontra Reza Pahlavi a Parigi: Serve pressione internazionale sull’Iran. Reza Pahlavi ci sta provandoIl figlio dello scià vorrebbe convertire la visibilità ottenuta con le proteste in Iran in contatti diplomatici, soprattutto con gli Stati Uniti ... ilpost.it Pahlavi a Zelensky: Sappiamo cosa vuol dire vivere sotto occupazioneI due sono apparsi concordi sul sostegno reciproco e contro l'alleato russo che attinge armi dall'Iran nella guerra in Ucraina Stessa situazione. Sappiamo cosa significa vivere sotto occupazione, ... rainews.it Qual è la differenza tra Persia e Iran Il cambio di nome avvenne nel 1935, quando lo scià Reza Pahlavi impose all'Occidente di abbandonare il termine "Persia". Ecco perché... - facebook.com facebook La principessa Farahnaz Pahlavi d'Iran è nata il 12 marzo 1963 a Teheran, Iran. È la figlia maggiore del defunto Shah Mohammad Reza Pahlavi e della sua terza moglie, l'imperatrice Farah Pahlavi, che la rende la sorella del principe ereditario Reza Pahlavi. x.com