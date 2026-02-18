reza pahlavi ci sta provando

Reza Pahlavi ha deciso di sfruttare l’attenzione mediatica generata dalle recenti proteste in Iran per aprire canali diplomatici, in particolare con gli Stati Uniti. L’ex principe cerca di trasformare la sua popolarità in incontri ufficiali, puntando a rafforzare la sua presenza sulla scena internazionale. Proprio questa strategia lo porta a cercare contatti diretti con funzionari e rappresentanti americani, sperando di influenzare le scelte politiche estere sul suo paese.

Il figlio dello scià sta provando a convertire la visibilità ottenuta con le proteste in Iran in contatti diplomatici, soprattutto con gli Stati Uniti Reza Pahlavi sta facendo una campagna di lobbying per un intervento militare degli Stati Uniti in Iran, che non è un’ipotesi improbabile ed è appesa ai negoziati in corso tra i due paesi. Pahlavi è il figlio dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, cioè il re dell’Iran che fu cacciato dalla rivoluzione islamica del 1979. Vive in esilio negli Stati Uniti e da anni cerca di accreditarsi come leader dell’opposizione iraniana all’estero, anche se il suo sostegno politico è discusso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina"Reza Pahlavi afferma che la libertà per l’Iran è prossima.

Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivoltaReza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana.

