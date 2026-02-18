Reza Pahlavi ci sta provando
Reza Pahlavi ha deciso di sfruttare l’attenzione mediatica generata dalle recenti proteste in Iran per aprire canali diplomatici, in particolare con gli Stati Uniti. L’ex principe cerca di trasformare la sua popolarità in incontri ufficiali, puntando a rafforzare la sua presenza sulla scena internazionale. Proprio questa strategia lo porta a cercare contatti diretti con funzionari e rappresentanti americani, sperando di influenzare le scelte politiche estere sul suo paese.
Il figlio dello scià sta provando a convertire la visibilità ottenuta con le proteste in Iran in contatti diplomatici, soprattutto con gli Stati Uniti Reza Pahlavi sta facendo una campagna di lobbying per un intervento militare degli Stati Uniti in Iran, che non è un’ipotesi improbabile ed è appesa ai negoziati in corso tra i due paesi. Pahlavi è il figlio dello scià di Persia Mohammad Reza Pahlavi, cioè il re dell’Iran che fu cacciato dalla rivoluzione islamica del 1979. Vive in esilio negli Stati Uniti e da anni cerca di accreditarsi come leader dell’opposizione iraniana all’estero, anche se il suo sostegno politico è discusso. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Reza Pahlavi: "Iran, libertà è vicina"Reza Pahlavi afferma che la libertà per l’Iran è prossima.
Iran, Reza Pahlavi chiama alla rivolta
Reza Pahlavi, figlio dello Scià deposto nel 1979 durante la rivoluzione iraniana, ha recentemente rivolto un appello alla popolazione iraniana.
Reza Pahlavi, l'erede dello scià di Persia: Trump, aiuta il mio popolo a liberarsiReza Pahlavi in questo momento è il «dissidente» più noto al mondo. Il leader dell’insurrezione popolare in corso in Iran è il figlio maggiore di Mohammad Reza Pahlavi, l’ultimo Shah d’Iran, e dell’am ... msn.com
Reza Pahlavi, il figlio dello Scià amico degli Usa: «In Iran una sollevazione per la democrazia»PARIGI - «Sono pronto a rientrare a Teheran. È venuto il momento di porre fine a questo disastro e dare inizio a una nuova era per l’Iran», dice in una conferenza stampa organizzata nel cuore di ... corriere.it
Reza Pahlavi: "Trump, aiuta il mio popolo a liberarsi"
FARAH, L’IMPERATRICE “Con il cuore pieno di orgoglio, ho seguito momento per momento le manifestazioni uniche che si sono tenute nella ‘Giornata Mondiale d’Azione’ su chiamata del principe Reza Pahlavi e con la vostra esemplare solidarietà e potere i facebook