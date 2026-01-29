Splendida Cornice stasera su Rai 3 | Miriam Leone Claudio Santamaria e gli altri ospiti di Geppi Cucciari

Questa sera su Rai 3, la puntata di Splendida Cornice si presenta con un cast ricco di volti noti. Geppi Cucciari accoglie in studio Miriam Leone, Claudio Santamaria, Alessandro Gassmann e Maurizio Nichetti. La serata promette momenti di intrattenimento leggero e divertente, tra interventi e scambi di battute. Gli ospiti si alternano sul palco, portando con sé le proprie storie e il loro entusiasmo. La trasmissione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti del palinsesto televisivo.

In studio da Geppi Cucciari, nella nuova puntata di Splendida Cornice su Rai 3, anche Alessandro Gassmann e Maurizio Nichetti (tra gli altri). Le anticipazioni e gli ospiti di questa sera. Torna anche questa sera, giovedì 29 gennaio alle ore 21.20 su Rai 3, l'intrattenimento intelligente di Geppi Cucciari che a Splendida Cornice accoglie due degli attori più amati del momento: Claudio Santamaria e Miriam Leone. Ma tra cinema, attualità, musica e l'immancabile partecipazione del pubblico, il programma conferma la sua natura ibrida che si muove con disinvoltura tra ironia e divulgazione. Ecco cosa dobbiamo aspettarci questa sera. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

