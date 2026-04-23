geopolitica e guerra incontro con fabbri sold out al garibaldi

L’incontro con Dario Fabbri, intitolato “Il ritorno dei popoli”, si è svolto al Teatro Garibaldi e ha registrato il tutto esaurito. La serata ha visto la partecipazione di numerosi spettatori interessati a discutere di geopolitica e conflitti internazionali. L’evento, organizzato dall’associazione Pratofutura, ha attirato un pubblico vario, desideroso di ascoltare le riflessioni dell’esperto su temi di attualità globale.

Dario Fabbri protagonista dell’incontro di Pratofutura: "Il ritorno dei popoli" riempie il Teatro Garibaldi con un tutto esaurito. Applausi all’analista geopolitico su guerra in Iran, crisi americana, Russia e Cina. A moderare il dialogo con l’ospite il consigliere dell’associazione Matteo Manera e ad aprire la serata è stato il presidente di Pratofutura Stefano Luccisano. L’incontro, pensato quando l’attenzione pubblica era ancora concentrata sul post Davos, è arrivato in un momento in cui lo Stretto di Hormuz resta di fatto chiuso, il prezzo del petrolio è tornato sopra i 100 dollari al barile e la tregua tra Stati Uniti, Israele e Iran — entrata in vigore l’8 aprile — è attesa alla scadenza del 22 aprile.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Geopolitica della propaganda (con Dario Fabbri) - Il Grande Gioco

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