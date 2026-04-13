De escalation - Guerra totale a Palazzo Ghizzoni Nasalli un incontro su geopolitica occidente e medioriente
A Palazzo Ghizzoni Nasalli si è svolto un incontro dedicato alla situazione geopolitica e ai conflitti in Medio Oriente. L’evento, intitolato “De escalation - Guerra totale”, ha visto la partecipazione di un pubblico interessato alla discussione tra un giornalista specializzato in reportage di guerra e un analista militare. Promosso da diverse associazioni, tra cui Nel Nuovo Mondo e Spazio Tesla, l’appuntamento ha affrontato temi legati alle tensioni internazionali e alle dinamiche di escalation.
Con l’evento “De escalation - Guerra totale” Oltreitaca, con adesione dell’associazione Nel Nuovo Mondo, Spazio Tesla, Comitato 15 Ottobre e Associazione Igienista Italiana, promuove l’incontro pubblico con Andrea Lucidi,giornalista e reporter di guerra, e Stefano Orsi, analista militare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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