Geopolitica | oggi l’incontro con Dario Fabbri

Oggi si tiene una conferenza di geopolitica con l’analista Dario Fabbri, conosciuto commentatore televisivo, nella tappa apuana del “Mazzeiweek”. L’evento riunisce pubblico e esperti per ascoltare le analisi di Fabbri sui temi attuali legati alle relazioni internazionali. La conferenza si svolge in una località delle Apuane, coinvolgendo partecipanti interessati alle dinamiche globali.

Una conferenza di geopolitica dell’analista Dario Fabbri, noto commentatore Tv, per la tappa apuana del “ Mazzeiweek.it ”, settimana celebrativa intorno alla Morte del patriota della rivoluzione americana e tanto altro morto a Pisa il 19 marzo 1816. Oggi nella sede di Confartigianato in via di Frassina a Carrara, Fabbri parlerà, aperto al pubblico, che si aprirà alle 18 con i saluti del presidente del Circolo Filippo Mazze Massimo Balzi per proseguire con quelli del presidente Confartigianato Sergio Chericoni e del sindaco di Massa Francesco Persiani. “AAA Ordine Mondiale Cercasi” è il titolo della serata in cui il noto commentatore di geopolitica televisivo, direttore della rivista Domino, Dario Fabbri (nella foto), sarà intervistato dal giornalista Attilio Papini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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