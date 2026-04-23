Geologia in classe con visori 3D | Polcenigo porta i suoi geositi al Leopardi Majorana

Gli studenti di due licei di Pordenone hanno partecipato a laboratori didattici che hanno utilizzato visori 3D per esplorare i geositi del territorio. Tra le esperienze più partecipate, quella di entrare virtualmente nella sorgente del Gorgazzo, vivendo un’immersione immersiva senza lasciare l’aula. Le attività sono state organizzate nell’ambito di iniziative legate alla geologia e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Entrare virtualmente nella sorgente del Gorgazzo con un visore 3D, seduti in un'aula del liceo. È l'esperienza vissuta dagli studenti del Liceo Classico-Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane Leopardi Majorana di Pordenone, protagonisti di due laboratori didattici organizzati nell'ambito del.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Esperienza 3d con visori VR al MusmeEsplora il corpo umano in realtà virtuale! Nel Cinquecento, a Padova, Andrea Vesalio cambiò per sempre lo studio dell’anatomia, invitando i suoi... Pazienti-robot, simulatori e visori 3D per formare giovani medici(Adnkronos) – Hal è un simulatore interdisciplinare di paziente tra i più avanzati al mondo, capace di riprodurre con straordinario realismo il...