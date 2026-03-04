Pazienti-robot simulatori e visori 3D per formare giovani medici

Un nuovo progetto utilizza pazienti-robot, simulatori e visori 3D per la formazione dei giovani medici. Tra le tecnologie adottate ci sono Hal, un simulatore interdisciplinare che riproduce in modo realistico il comportamento di un paziente, Axel, dedicato alle competenze comunicative, e Bob, un simulatore di ecografia di ultima generazione. Questi strumenti rappresentano un passo avanti nella preparazione pratica dei futuri professionisti sanitari.

(Adnkronos) – Hal è un simulatore interdisciplinare di paziente tra i più avanzati al mondo, capace di riprodurre con straordinario realismo il comportamento di un paziente umano; Axel è la tecnologia per lo sviluppo delle communication skills; Bob è un simulatore avanzato di ecografia. Sono i dispositivi hi-tech presenti al Cesmat (Centre for Simulation in Medical Advanced Training), la nuova struttura didattica d'avanguardia dell'università Europea di Roma e del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, inaugurata oggi presso il Polo tecnologico dell'ateneo alla presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

