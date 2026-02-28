Esperienza 3d con visori VR al Musme

Al Musme è possibile vivere un'esperienza di realtà virtuale in 3D che permette di esplorare il corpo umano con visori VR. L'installazione si ispira alle lezioni di anatomia del Cinquecento, quando Andrea Vesalio invitava gli studenti a osservare da vicino il corpo umano. La tecnologia attuale offre una prospettiva immersiva e dettagliata di questa disciplina.

Esplora il corpo umano in realtà virtuale! Nel Cinquecento, a Padova, Andrea Vesalio cambiò per sempre lo studio dell’anatomia, invitando i suoi studenti a osservare da vicino il corpo umano. Oggi puoi seguire le sue orme e scoprire tu stesso le meraviglie nascoste dentro di noi. Indossa il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scuola Veneziano-Novelli, ultimo open day: dai visori 3D alle certificazioni CambridgeMonreale – L'ultimo Open Day in programma all'Istituto Veneziano – Novelli è previsto per il 14 gennaio.

