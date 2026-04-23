Gentili signori delle tv pubbliche e private…

Oggi si apre con una scena insolita: si invita il pubblico a immaginare che questa non sia l'edizione quotidiana di un quotidiano, ma il numero di una rivista dedicata agli enigmi. La frase sembra suggerire un cambio di prospettiva o un gioco di ruolo, lasciando intendere che i contenuti potrebbero seguire una logica diversa rispetto a quanto ci si aspetterebbe da una pubblicazione giornalistica.

Dossier Mafia e appalti e rivelazioni di Ciancimino. Capezzone: qualche domanda a Violante e Caselli Facciamo finta che questa non sia l’edizione di oggi de Il Tempo ma il nuovo numero de «La settimana enigmistica». E dunque, amici lettori, proviamo insieme a rispondere a un quesito: non sarà difficile come risolvere il temibile rebus stereoscopico o come affrontare l’insidioso cruciverbone di Bartezzaghi, ma si tratta pur sempre di una prova ostica. Mettiamola così: è sufficiente che un qualunque pisquano di destra, che un tonto a caso dei tre partiti di governo sia sospettato di un furto di galline a Cantù o a Battipaglia, e immediatamente scatta lo scandalo (anzi: lo Scandalo) a reti e testate unificate.🔗 Leggi su Iltempo.it

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