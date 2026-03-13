Progettazione spaziale focus sulle strategie pubbliche e private in Emilia-Romagna

Venerdì 20 marzo, il teaching hub del Campus di Forlì ospita un workshop dedicato alla progettazione aerospaziale. L'appuntamento offre un'occasione per esplorare da vicino il funzionamento dei cluster territoriali, con un focus sul cluster aerospaziale romagnolo come caso di studio. A seguire, sotto la guida del professor Calignano, prenderà avvio una fase interattiva: i partecipanti, divisi in squadre, si caleranno nei panni di stakeholder coinvolti nello sviluppo di un distretto produttivo, partecipando a una simulazione di bando europeo dedicato al settore aerospaziale. Ogni gruppo lavorerà alla costruzione di una candidatura, presentando il proprio progetto secondo i requisiti del bando.