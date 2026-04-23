Gente di Bari di Yvonne Cernò

Yvonne Cernò, fotografa di Bari, ha dedicato gran parte della sua attività a catturare immagini di persone. La sua attenzione si concentra soprattutto sugli occhi, che considera il luogo in cui si riflettono sentimenti ed emozioni. Attraverso le sue fotografie, cerca di rivelare l’anima di chi immortala, puntando a trasmettere sensazioni attraverso ogni scatto.

Fotografare la gente è sempre stata la mia passione. Fotografarne gli occhi, ancora di più.?Negli occhi si rivelano i sentimenti, le emozioni, l’anima stessa delle persone. Tutto ciò mi emoziona e spero emozioni.Questo racconto è forse diverso dagli altri. Ho iniziato questo nuovo progetto.🔗 Leggi su Baritoday.it

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