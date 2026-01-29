Bari-Palermo Longo carica i suoi | Serve gente col fuoco dentro

Dopo la vittoria nel debutto, Moreno Longo chiede ai suoi di scendere in campo con grinta. Il tecnico ha detto chiaramente che serve gente con il fuoco dentro, pronta a lottare e a non mollare. La squadra si prepara alla prossima partita, consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’energia. Longo vuole vedere un Bari compatto e determinato, come dimostrato nella prima uscita stagionale.

Dopo l'esordio vincente nel suo ritorno sulla panchina biancorossa, Moreno Longo vuole un Bari capace di dare seguito al successo di Cesena. Venerdì sera al San Nicola arriva il Palermo (ore 20:30) e per il tecnico piemontese sarà un banco di prova fondamentale per capire se la squadra ha davvero.

