Bari-Palermo Longo carica i suoi | Serve gente col fuoco dentro

Dopo la vittoria nel debutto, Moreno Longo chiede ai suoi di scendere in campo con grinta. Il tecnico ha detto chiaramente che serve gente con il fuoco dentro, pronta a lottare e a non mollare. La squadra si prepara alla prossima partita, consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione e l’energia. Longo vuole vedere un Bari compatto e determinato, come dimostrato nella prima uscita stagionale.
Dopo l’esordio vincente nel suo ritorno sulla panchina biancorossa, Moreno Longo vuole un Bari capace di dare seguito al successo di Cesena. Venerdì sera al San Nicola arriva il Palermo (ore 20:30) e per il tecnico piemontese sarà un banco di prova fondamentale per capire se la squadra ha davvero.🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari, Longo suona la carica: «Contro il Palermo servirà la partita perfetta»Il tecnico dei biancorossi alla vigilia dell’anticipo casalingo di domani contro i rosanero di Inzaghi. «Ho già visto un atteggiamento positivo e volitivo. Vogliamo gente col fuoco dentro» ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, Longo: Palermo squadra top in ogni reparto. Noi invece dobbiamo rinforzarci ovunqueVigilia di gara per il Bari, che domani affronterà il Palermo nell'anticipo della 22ª giornata del campionato di Serie B, che verrà. tuttomercatoweb.com
