Tg Green 29 gennaio 2026 – Il solare e l' eolico superano le fonti fossili

L’Unione europea ora produce più energia elettrica con il solare e l’eolico che con le fonti fossili. La transizione energetica accelera e le rinnovabili prendono il sopravvento. Nel frattempo, in Antartide, il ghiaccio conserva la memoria del nostro pianeta, mentre le aziende come Industrie De Nora investono in batterie più sostenibili, puntando su tecnologie innovative per ridurre l’impatto ambientale.

Nel 2025, per la prima volta, le centrali eoliche e solari hanno superato i combustibili fossili nella produzione di energia elettrica nell’Unione europea.

