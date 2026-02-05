Lei rifiuta le avance insistenti Lo stalker deluso dà fuoco alla casa del presunto rivale

Un uomo ha dato fuoco alla casa di un rivale dopo essere stato respinto dalla donna che pedinava e perseguitava da settimane. La donna aveva già subito avances insistenti e minacce, mentre lui non si rassegnava alla fine della loro relazione. La polizia sta indagando sull’accaduto, mentre i vicini sono ancora sotto shock per l’atto di vendetta.

Si era invaghito di quella donna in maniera ossessiva, tanto che aveva iniziato a pedinarla e perseguitarla, anche con aggressioni fisiche sotto casa. E quando si era messo in testa che la donna avesse una relazione con un altro, aveva dato fuoco alla casa del presunto rivale. I carabinieri della Stazione di Giussano hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 51enne residente nel medesimo comune, ritenuto responsabile di gravi condotte persecutorie nei confronti di una donna.

