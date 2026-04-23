A Genova, cinque uomini tra i 26 e i 46 anni sono stati arrestati dalla Polizia nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di nove tentativi di scasso avvenuti nel centro storico. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti, che erano coinvolti in furti notturni ai danni di negozi situati nella zona della Darsena. Le indagini sono state coordinate dalle autorità locali.

È di cinque soggetti fermati e numerosi esercizi commerciali danneggiati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato nel centro storico di Genova. Le misure cautelari sono state eseguite su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, a seguito di una serie di furti e tentati furti aggravati, avvenuti tra gennaio e febbraio scorsi. Gli episodi, tutti caratterizzati da un analogo modus operandi, sono stati attribuiti a un gruppo composto da quattro italiani e un cubano, di età compresa tra 26 e 46 anni. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata coordinata dagli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato Centro.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Genova, nove spaccate in centro: fermati 5 uomini tra i 26 e i 46 anni, pianificavano i colpi alla Darsena

Notizie correlate

Fermati in centro due uomini già allontanati da mezza Lombardia: giravano nonostante i divietiDue uomini con precedenti e già destinatari di provvedimenti di allontanamento sono stati fermati nel pomeriggio di ieri in centro a Como, durante un...

Spaccio tra centro storico e Darsena: arresti e denunceContinuano i controlli dei carabinieri centro storico cittadino e nelle zone limitrofe, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga.

Contenuti di approfondimento

Genova, nove spaccate in centro: fermati 5 uomini tra i 26 e i 46 anni, pianificavano i colpi alla DarsenaCinque persone fermate a Genova per una serie di furti notturni nei negozi del centro storico. Indagini coordinate dalla Polizia. virgilio.it

Nove spaccate nel centro storico in pochi giorni: cinque misure cautelariNove spaccate nel centro storico in pochi giorni: cinque misure cautelari ... msn.com