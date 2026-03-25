Due uomini con precedenti e già soggetti a provvedimenti di allontanamento sono stati fermati nel centro di Como nel pomeriggio di ieri. La polizia li ha intercettati durante un servizio di controllo del territorio, nonostante i divieti di presenza nella zona. I due soggetti erano già stati allontanati da altre parti della Lombardia.

Due uomini con precedenti e già destinatari di provvedimenti di allontanamento sono stati fermati nel pomeriggio di ieri in centro a Como, durante un servizio di controllo del territorio. L’intervento è avvenuto intorno alle 14 in piazza Grimoldi, dove una volante ha identificato un 31enne e un 28enne, entrambi residenti nel savonese. Dai controlli è emerso che i due avevano precedenti per reati contro il patrimonio e risultavano già colpiti da diversi fogli di via e divieti di ritorno in varie località della Lombardia. La loro posizione è ora al vaglio della Divisione anticrimine della questura di Como, che avvierà l’iter per l’adozione di ulteriori misure amministrative. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Fermati in centro due uomini già allontanati da mezza Lombardia: giravano nonostante i divieti

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