Spaccio tra centro storico e Darsena | arresti e denunce

I carabinieri hanno intensificato i controlli tra il centro storico e la Darsena. Durante le operazioni, sono stati arrestati alcuni spacciatori e denunciate altre persone. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per fermare il traffico di droga e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Continuano i controlli dei carabinieri centro storico cittadino e nelle zone limitrofe, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga. Tre arresti e una denuncia a piede libero nelle ultime ore.In via GramsciI carabinieri del nucleo operativo della compagnia del centro hanno arrestato un 31enne.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

