Spaccio tra centro storico e Darsena | arresti e denunce

I carabinieri hanno intensificato i controlli tra il centro storico e la Darsena. Durante le operazioni, sono stati arrestati alcuni spacciatori e denunciate altre persone. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la zona per fermare il traffico di droga e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel centro storico di Roma, i controlli straordinari dei Carabinieri continuano per garantire la sicurezza durante le festività di fine anno.

Varese - Spaccio boschi, 19 arresti. Coinvolto un trapper

