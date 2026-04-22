Caso Sargonia Dankha | l’ex pizzaiolo non va in carcere a vita

La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha deciso di ridurre la condanna per un uomo di 75 anni, residente a Sanremo, coinvolto in un omicidio. Inizialmente condannato alla reclusione a vita, ora dovrà scontare 14 anni di carcere. La vicenda riguarda l’uccisione di una giovane donna, avvenuta alcuni anni fa. La decisione arriva al termine del processo di appello, che ha rivalutato le prove e le imputazioni.

La Corte d’Assise d’Appello di Genova ha ridotto la pena per Salvatore Aldobrandi, l’ex pizzaiolo di 75 anni residente a Sanremo, condannandolo a 14 anni di reclusione per l’omicidio della giovane Sargonia Dankha. La decisione, emessa dopo poco più di quattro ore di camera di consiglio, riforma parzialmente il verdetto di primo grado pronunciato dal tribunale di Imperia, che aveva invece stabilito l’ergastolo per il delitto avvenuto nel 1995 a Linköping, in Svezia. Dalla sentenza di Imperia alla riduzione della pena a Genova. Il percorso giudiziario che coinvolge l’uomo originario di San Sosti, nel Cosentino, si è concluso con una valutazione diversa rispetto al precedente grado di giudizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Sargonia Dankha: l’ex pizzaiolo non va in carcere a vita Notizie correlate Carpe Diem offre lavoro: cerca pizzaiolo e aiuto pizzaioloLa pizzeria Carpe Diem, che ha sedi in diverse città abruzzesi, a cominciare da Montesilvano, è alla ricerca di personale. Leggi anche: «In azione con il gruppo “I Pericolosi d’Egitto”». Nuove indagini sul pizzaiolo in carcere dal 2024 per terrorismo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Sargonia Dankha, ridotta la pena per Aldobrandi; Morte Sargonia Dankha, colpo di scena in Appello: niente ergastolo, Aldobrandi condannato a 14 anni; Il cold case di Sargonia Dankha in tribunale a Genova: imputato l’ex pizzaiolo Aldobrandi; Il cold case di Sargonia Dankha in tribunale a Genova: imputato l’ex pizzaiolo Aldobrandi. Delitto di Sargonia Dankha, ridotta la pena per AldobrandiLa Corte d’Assise d’Appello di Genova non ha confermato la condanna all’ergastolo di Salvatore Aldobrandi, l’ex pizzaiolo sanremese di 76 anni accusato di avere ucciso il 13 novembre 1995 a Linköping, ... ilsecoloxix.it Il cold case di Sargonia Dankha in tribunale a Genova: imputato l’ex pizzaiolo AldobrandiIl cold case di Sargonia Dankha in tribunale a Genova: imputato l’ex pizzaiolo Aldobrandi ... msn.com Omicidio Sargonia Dankha, in appello scende a 14 anni la condanna per il 75enne Salvatore Aldobrandi Riformata la condanna dal giudice del tribunale genovese - facebook.com facebook