Fare il genitore in Italia per 6 su 10 c’è troppo carico mentale

In Italia, circa il 60% dei genitori sente di affrontare un carico mentale eccessivo nel crescere i propri figli. La gestione delle responsabilità quotidiane e le sfide legate all’educazione sembrano aumentare, portando molte famiglie a percepire un peso crescente. Questa situazione si riflette nelle difficoltà di conciliare lavoro, cura dei figli e vita personale.

Crescere un figlio in Italia è percepito come un compito sempre più complesso, soprattutto sul piano organizzativo ed emotivo. È quanto emerge da una survey condotta a marzo 2026 da Uppa, media company specializzata nella salute dell’infanzia, su un campione di 2.952 genitori. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

The Good Mother Myth: Italy's Motherhood Ideal and What It Costs Women

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