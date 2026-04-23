Generali | Unicredit salita all’8,72% Assemblea approva il Bilancio 2025

Oggi l’assemblea di Generali, presieduta da Andrea Sironi, ha dato il via libera al bilancio per il 2025. Durante la riunione, si è deciso di aumentare la partecipazione di Unicredit, che ha raggiunto l’8,72%. La discussione si è concentrata sui risultati finanziari e sulle strategie future dell’azienda, senza altre comunicazioni ufficiali sui dettagli delle decisioni prese.

L’assemblea di Generali, riunitasi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato con una maggioranza superiore al 99% il Bilancio 2025, la proposta del CdA di dividendo pari a 1,64 euro per azione, in aumento del 14,7% rispetto allo scorso esercizio, ed un nuovo programma di riacquisto di azioni proprie da 500 milioni di euro, da avviare nel corso di quest’anno. Per quanto concerne il rinnovo del Collegio Sindacale, è uscita vincente la lista di Assogestioni con il 72,4% dei voti, mentre la lista concorrente presentata da Caltagirone ha ricevuto l’11,5% delle preferenze. Pertanto, la Presidenza sarà affidata a Carlo Schiavone, candidato tratto dalla lista Caltagirone, mentre i sindaci effettivi tratti dalla lista Assogestioni sono Paolo Ratti e Sara Landini.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Generali: Unicredit salita all’8,72%. Assemblea approva il Bilancio 2025 Notizie correlate Leggi anche: Unicredit è salita all'8,72% del capitale di Generali Leggi anche: L’Assemblea di Monnalisa approva il bilancio 2025 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Media, compagnia di bandiera iraniana riprende i voli nazionali da domani; Assistente sociale aggredita a Matera: il sindaco, un episodio inaccettabile; Antologia Danco, tre spettacoli di e con Eleonora Danco al Teatro Vascello; Via libera del Consiglio Ue alla nuova normativa sulla corruzione. Generali: Unicredit salita all’8,72%. Assemblea approva il Bilancio 2025L’assemblea di Generali, riunitasi oggi sotto la presidenza di Andrea Sironi, ha approvato con una maggioranza superiore al 99% il Bilancio 2025, la proposta del CdA di dividendo pari a 1,64 euro per ... quifinanza.it Unicredit è salita all'8,72% del capitale di GeneraliUnicredit è salita all'8,72% del capitale di Generali dal precedente 6,68%. E' quando emerso dalla lettura del libro soci fatta dal presidente Andrea Sironi in assemblea. (ANSA) ... ansa.it Il candidato degli Stati generali del centro-destra rilancia su sicurezza, turismo e sanità: “Serve più progettualità e meno logiche di partito” LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/04/fulvio-artoni-luino-ha-bisogno-di-una-svolta-vera/2555509/utm_term=A - facebook.com facebook Generali, l'Ad Philippe Donnet ha rivendicato i risultati conseguiti dal suo insediamento, avvenuto nel marzo 2016: "Il dividendo relativo all'esercizio 2015 era meno della metà di quello attuale". Un percorso di crescita che si riflette anche sull'andamento del tit x.com