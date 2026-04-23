Generali Donnet | Raggiunti tutti i risultati pronti a completare Piano

Durante l’Assemblea degli azionisti, il CEO di Generali ha dichiarato che l’azienda ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati nel corso dell’anno, con un bilancio positivo. Ha aggiunto che il Gruppo si sente pronto a portare avanti il Piano di sviluppo, sottolineando il percorso completato fino a questo punto. Il dirigente si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti, evidenziando un anno caratterizzato da performance favorevoli.

Un anno positivo, quello trascorso, per Generali. Tanto che il ceo di Generali Philippe Donnet si dice “orgoglioso” di quanto fatto, parlando all’ Assemblea degli azionisti del Gruppo. Successo per crescita e creazione di valore. Nel 2025 è stato portato avanti “con successo il nostro percorso di crescita sostenibile e di creazione di valore – afferma Donnet – sono profondamente orgoglioso di questo, e ringrazio tutti i nostri colleghi e agenti per averlo reso possibile attraverso il loro lavoro e impegno”. Obiettivi raggiunti, ora più ambiozione. “L’anno passato ha visto l’inizio dell’esecuzione del Piano strategico ‘ Lifetime partner 27:...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Generali, Donnet: “Raggiunti tutti i risultati, pronti a completare Piano” Notizie correlate Donnet (Generali). “Saremmo felici di rimpatriare i risparmi italiani di Mps oggi gestiti in Francia da Bnp”“Se potremo rimpatriare questo risparmio italiano di Mps in Italia saremo felici di farlo”. Assetto idrogeologico, sul Pai Po un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti: "Piano necessario, ma da completare"La sicurezza del territorio e delle comunità locali torna al centro del dibattito pubblico. Aggiornamenti e dibattiti Generali, Donnet: Raggiunti tutti i risultati, pronti a completare PianoAssemblea degli azionisti del Gruppo. Il ceo: Ora target più ambiziosi, 2026 anno centrale per il Piano strategico. lapresse.it Donnet: 2026 spartiacque per completare Piano e raggiungere targetUnicredit si rafforza nel capitale di Generali. All’assemblea del Leone in corso oggi la banca partecipa infatti con l’8,72% del capitale contro il 6,68% di cui era accreditata fino ad oggi sul libro ... ilsole24ore.com