Donnet Generali Saremmo felici di rimpatriare i risparmi italiani di Mps oggi gestiti in Francia da Bnp

Il rappresentante di Generali ha dichiarato che l’azienda sarebbe disponibile a riportare in Italia i risparmi degli italiani gestiti attualmente in Francia da Bnp, specificando che questa operazione potrebbe avvenire se le condizioni fossero favorevoli. La frase è stata pronunciata durante un intervento pubblico in cui è stato espresso l’interesse per il trasferimento dei fondi. La proposta riguarda i risparmi di Mps, la banca coinvolta in questa discussione.

"Se potremo rimpatriare questo risparmio italiano di Mps in Italia saremo felici di farlo". La battuta è dell'amministratore delegato delle Generali, Philippe Donnet che nei mesi scorsi ha accantonato il progetto di un'alleanza con i francesi di Natixis per la gestione congiunta di 1900 miliardi di euro, che aveva sollevato un'ondata di polemiche governative sull'italianità del risparmio. "Non bisogna mischiare il tema della sovranità nazionale con l'asset management che è un business globale. Se l'operazione con Natixis fosse stata realizzata non avrebbe avuto alcun impatto sul risparmio degli italiani ", ha detto giovedì 12 marzo incalzato dai giornalisti in occasione della presentazione dei conti 2025 della compagnia di treiste.