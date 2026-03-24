Sale il peso delle attività regolate in casa Iren che, approvando conti 2025 positivi, ha anche aumentato dell'8% i dividendi che balzano così a 13,86 centesimi. Il gruppo ha chiarito che "al momento Iren non ha assunto alcuna decisione sulla possibile cessione del settore energie rinnovabili detenuto in Iren Green Generation" ribadendo che "considera le energie rinnovabili parte strategica del mix energetico". Il presidente esecutivo di Iren, Luca Dal Fabbro (in foto), ha quindi, messo a tacere le voci di un possibile disimpegno sul settore: nel mirino 100 impianti fotovoltaici tra Puglia e Basilicata, oltre a un parco eolico da 6 MW in Liguria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iren spinge i profitti a 301 miloni. E il dividendo fa un balzo dell'8%

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