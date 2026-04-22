Magione 2 gemelli cacciatori morti folgorati da scarica da 20mila volt stavano recuperando un volatile da richiamo - VIDEO

A Magione, due giovani gemelli di 22 anni sono rimasti folgorati da una scarica di circa 20.000 volt mentre recuperavano un volatile da richiamo. I fratelli, identificati come Giacomo e Francesco Fierloni, sono deceduti sul posto. L’incidente si è verificato durante un’attività di recupero in un’area all’aperto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Giacomo e Francesco Fierloni, fratelli gemelli di 22 anni, sono morti per una scarica elettrica mentre stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo finito sui cavi di una linea elettrica di media tensione, a un'altezza di 10 metri La notte tra il 21 e il 22 aprile a Magione, in prov.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Magione, 2 gemelli cacciatori morti folgorati da scarica da 20mila volt, stavano recuperando un volatile da richiamo - VIDEO Notizie correlate Leggi anche: Perugia, morti folgorati da scarica da 20mila Volt due fratelli gemelli cacciatori di 23 anni Tragedia a Magione: due giovani cacciatori folgorati da una scarica di 20mila volt mentre cercavano di recuperare un richiamoDue giovani cacciatori sono morti, ieri sera nelle campagne di Magione, folgorati da una scarica elettrica di media tensione mentre tentavano di... Panoramica sull’argomento Gemelli morti folgorati, Magione piange Giacomo e Francesco Fierloni. Stavano allenando gli uccelli da richiamo per la cacciaComunità sotto choc per il tragico incidente costato la vita ai due fratelli che avrebbero compiuto tra poco 23 anni ... corrieredellumbria.it Tragedia sul Lago Trasimeno, due gemelli di 23 anni trovati senza vita mentre erano a caccia: indagini in corsoSecondo le prime notizie trapelate, i due sarebbero rimasti folgorati da fili dell’alta tensione MAGIONE (PG) - Dramma nella tarda serata di ieri a Magione, ... etrurianews.it