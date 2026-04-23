Gemelli di 22 anni morti folgorati i genitori | Nati insieme se ne sono andati insieme

Una tragedia si è verificata a Magione, dove due gemelli di 22 anni sono stati vittime di una folgorazione fatale. I genitori hanno dichiarato che i figli erano nati insieme e sono morti nello stesso momento. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, che ha suscitato sgomento tra la comunità locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando molti senza parole.

"> Tragedia a Magione: La Morte di Due Gemelli Folgorati. Un’inaspettata e triste tragedia ha colpito Soccorso di Magione, in provincia di Perugia, dove due giovani gemelli di 22 anni, Giacomo e Francesco Fierloni, hanno perso la vita in un incidente elettrico. I ragazzi, conosciuti nella comunità locale per la loro passione per la caccia e l’addestramento di uccelli da richiamo, sono stati trovati folgorati all’interno del capanno di famiglia. Un Incidente Inaspettato nel Capanno Familiare. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da fonti locali come Il Mattino, il contatto fatale sarebbe avvenuto quando i gemelli, nel tentativo di recuperare un volatile rimasto incastrato, hanno accidentalmente toccato un’asta di metallo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gemelli di 22 anni morti folgorati, i genitori: “Nati insieme, se ne sono andati insieme”. Notizie correlate “Sono nati insieme, insieme se ne sono andati”. I genitori dei gemelli morti folgorati: “Erano la nostra forza”Magione (Perugia), 23 aprile 2026 – “Due ragazzi che erano tutta la nostra vita, la nostra azienda, il nostro futuro. Perugia, due cacciatori morti folgorati: erano due gemelli di 22 anniDue cacciatori sono morti ieri sera, intorno alle ore 23:30, a Mangione, in provincia di Perugia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Due fratelli gemelli di 23 anni uccisi da una scarica elettrica mentre tentavano di recuperare un piccione; Perugia, gemelli di 22 anni morti folgorati. Volevano recuperare uno dei piccioni che addestravano; Sono due gemelli di 22 anni i cacciatori morti a Magione; Perugia: gemelli di 22 anni folgorati mentre recuperavano un piccione da richiamo. Gemelli di 22 anni morti folgorati, i genitori: Noi non abbiamo più niente senza di loroErano fratelli gemelli, avevano 22 anni e una vita davanti Giacomo e Francesco, morti folgorati nella tarda serata ... blitzquotidiano.it Sono due gemelli di 22 anni i cacciatori morti a MagioneErano due gemelli di 22 anni i cacciatori morti folgorati dai cavi elettrici nella tarda serata di ieri nella zona di Magione. ansa.it Allo studio presso la Fondazione Policlinico Gemelli, la terapia prevede l'iniezione percutanea di un radiofarmaco a base di ittrio-90 inglobato in una matrice adesiva direttamente nella massa tumorale - facebook.com facebook Il tragico destino dei 22enni Giacomo e Francesco Fierloni, fratelli gemelli di Magione morti folgorati. Nel tentativo di recuperare un piccione, hanno urtato un cavo dell’elettricità con un palo di metallo. @TgrRaiUmbria rainews.it/tgr/news rainews.it/tgr/umbri x.com