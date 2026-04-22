Due giovani di 22 anni, entrambi dei gemelli, sono deceduti ieri sera intorno alle 23:30 a Mangione, in provincia di Perugia, a causa di una folgorazione avvenuta durante un'attività di caccia. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno svolgendo le verifiche del caso. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma sembra che siano rimasti vittima di una scarica elettrica improvvisa.

Due cacciatori sono morti ieri sera, intorno alle ore 23:30, a Mangione, in provincia di Perugia. Le vittime erano due gemelli di 22 anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due uomini stavano tentando di recuperare un volatile da richiamo posato sui fili elettrici di media tensione (20.000 Volt), situati a un’altezza di circa 10 metri. La dinamica dell’incidente. Utilizzando un palo metallico, avrebbero urtato i cavi, venendo fulminati da una scarica elettrica sviluppatasi tramite arco voltaico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due equipaggi del 118, che hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare che non hanno avuto esito positivo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Perugia, due cacciatori morti folgorati: erano due gemelli di 22 anni

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