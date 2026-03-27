Un’ondata di gelo sta interessando la regione, con temperature in quota che raggiungono i -20,3°C. Le basse temperature si registrano anche a quote più basse, influenzando il clima locale e causando disagi nelle attività quotidiane. La situazione meteorologica è caratterizzata da un abbassamento improvviso delle temperature che coinvolge diverse zone della provincia.

Il freddo fa sentire il suo peso sulla nostra provincia, con temperature eccezionalmente basse in quota (e non solo). L’irruzione fredda i cui effetti si sono visti nella serata e nottata di mercoledì, prosegue il suo interessamento sul territorio anche nella giornata di oggi. A confermarlo i valori registrati dalle centraline in quota di Meteopassione.com: Punta del Venerocolo (3323 mt) questa mattina ha segnato una minima di -20,3°C. In montagna sono tornati a scendere, copiosi, anche candidi fiocchi, come mostra il video di Alessandro Bazzana, che mostra la nevicata sul monte Guglielmo di mercoledì. "In Valcamonica il calo termico è stato impedito per la presenza di ventilazione favonica – spiegano gli esperti di Meteopassione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Ondata di gelo travolge la primavera: in quota temperature fino a -20,3°C

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