Il Meteo spacca in due l’Italia | piogge e neve al Nord temperature miti e quasi primaverili al Sud

Questa settimana l’Italia si divide in due. Al Nord il cielo si riempie di pioggia e neve, mentre al Sud le temperature salgono quasi fino a sfiorare la primavera. Le previsioni mostrano una vera e propria corsa tra masse d’aria opposte, pronti a cambiare le carte in tavola giorno dopo giorno.

Come spesso accade, il meteo per i prossimi giorni si appresta a sorprenderci. Infatti l’Italia entra in una settimana che assomiglia più a una partita a scacchi tra masse d’aria che a una tranquilla sequenza di giornate fotocopia. Le previsioni meteo parlano chiaro: la pioggia bussa già stasera al Centro-Nord, mentre la neve si prepara a scendere sulle regioni settentrionali. Al Sud? Tutt’altra musica. Una sinfonia che ha il sapore di un anticipo, seppur breve e lieve, di primavera. La “Porta Atlantica” resta aperta e rende il meteo instabile. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, la chiama senza giri di parole “Porta Atlantica”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il meteo di questa settimana mostra una divisione significativa tra Nord e Sud dell'Italia.

L'Italia sta vivendo un periodo di tempo molto mutevole.

