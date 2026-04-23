GECT GO | 8 milioni per il territorio e un ritorno di 18 volte l’investito

L'Assemblea del GECT GO ha approvato il bilancio per il 2025, prevedendo una spesa di 8 milioni di euro destinati alle aree di Gorizia e Nova Gorica. Secondo i dati disponibili, per ogni euro investito nel territorio si prevede un ritorno di 18 volte l'importo. Questa decisione riguarda direttamente i fondi stanziati per progetti e iniziative nelle due città.

? Cosa sapere L'Assemblea GECT GO approva bilancio 2025 con 8 milioni destinati a Gorizia e Nova Gorica.. Ogni euro investito genera un ritorno di 18 euro per il territorio transfrontaliero.. L’Assemblea del GECT GO ha approvato il bilancio consuntivo 2025 sancendo un pareggio finanziario che ha permesso di ridistribuire quasi 8 milioni di euro tra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba. Il vertice decisionale, che riunisce i rappresentanti dei Comuni fondatori, ha confermato la solidità della cooperazione territoriale attraverso l’approvazione della revisione dei Comitati permanenti e la definizione delle linee guida operative per il periodo successivo alla fase di Capitale europea della cultura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GECT GO: 8 milioni per il territorio e un ritorno di 18 volte l’investito Manolete : la dernière corrida qui a marqué l’histoire Notizie correlate Fondo Gorizia, 50 anni di sviluppo: ogni euro investito ne genera 8,4 per il territorioTESTO di Renato Chahinian, docente universitario, si occupa di economia e finanza dello sviluppo sostenibile, della Redazione del sito ASviS,... Omicidio davanti al centro commerciale di San Bonifacio, uomo investito più volte da un'auto: c'è un testimoneUn uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti a un centro commerciale a San Bonifacio, in provincia di Verona.