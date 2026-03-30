Fondo Gorizia 50 anni di sviluppo | ogni euro investito ne genera 8,4 per il territorio

Il Fondo Gorizia ha compiuto cinquant’anni di attività, durante i quali ogni euro investito ha prodotto 8,4 euro di ritorno per il territorio. Questa cifra deriva da uno studio realizzato da un docente universitario specializzato in economia e finanza dello sviluppo sostenibile, pubblicato recentemente sulla piattaforma dell’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Il rapporto analizza l’impatto degli investimenti nel corso degli ultimi cinque decenni.

TESTO di Renato Chahinian, docente universitario, si occupa di economia e finanza dello sviluppo sostenibile, della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato l’11 marzo 2026. E’ il caso di segnalare uno studio pubblicato dalla Camera di commercio della Venezia Giulia in occasione del cinquantennale del Fondo Gorizia. Al di là dell’intento celebrativo, tale studio ha ricercato gli effetti d’impatto economico, sociale ed ambientale dell’attività di questo Fondo statale, creato dalla legge n. 700 del 1975 ed ancora operante in virtù di un meccanismo di rotazione di prestiti, il cui rimborso permette nuovi interventi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Cresce turismo nei borghi, +6,85% presenze e +7,86% arrivi: ogni euro investito ne genera tre Leggi anche: Tlc: ogni euro investito in fibra ottica genera 4,4 euro di pil