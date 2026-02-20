Omicidio davanti al centro commerciale di San Bonifacio uomo investito più volte da un' auto | c' è un testimone

Un uomo di circa sessant’anni, cittadino straniero, è stato investito più volte da un’auto davanti al centro commerciale di San Bonifacio. La causa sembra essere stata una lite tra il conducente e la vittima, che ha cercato di scappare inseguito su un’aiuola. Un testimone ha assistito alla scena e ha confermato che l’uomo è stato travolto due volte. La polizia sta cercando di capire cosa abbia scatenato la violenta aggressione e se ci siano altri coinvolti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto davanti a un centro commerciale a San Bonifacio, in provincia di Verona. Secondo i carabinieri, intervenuti subito sul posto, si tratta di un investimento volontario poiché la vittima sarebbe stata travolta più volte dal veicolo. A confermarlo c'è anche il racconto di un testimone oculare, il quale ha riferito di aver visto un'auto nera investire la vittima e poi salire sull'aiuola passando sopra al corpo riverso a terra. Sospetto fermato e condotto in caserma dai carabinieri di San Bonifacio Vittima investita più volte, la dinamica Un altro investito in Veneto Sospetto fermato e condotto in caserma dai carabinieri di San Bonifacio La vittima è un cittadino straniero sulla sessantina, il cui corpo è stato ritrovato nel parcheggio del centro commerciale della cittadina nel territorio di Verona, accanto al punto carrelli del supermercato. San Bonifacio, investito e ucciso davanti a un centro commerciale. Un fermoUn cittadino straniero è stato trovato morto stamani davanti a un Centro commerciale, a San Bonifacio (Verona). Dai primi accertamenti si sarebbe trattato di un investimento volontario e ripetuto. Investito da un'auto e ucciso al centro commerciale di San Bonifacio, fermata una personaUn uomo è stato investito e ucciso davanti al centro commerciale di San Bonifacio. I carabinieri hanno fermato una persona.