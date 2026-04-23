GDO intelligente | la sfida tecnologica di Nicolis Project dopo 20 anni

Nicolis Project ha appena festeggiato vent'anni di attività nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. L’azienda si è affermata come protagonista nel campo delle soluzioni tecnologiche, sviluppando strumenti e sistemi innovativi rivolti ai punti vendita. Durante questo periodo ha affrontato diverse evoluzioni del mercato, implementando nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e la gestione delle attività commerciali su larga scala.

? Cosa sapere L'azienda Nicolis Project celebra vent'anni di attività tecnologica per la Grande Distribuzione Organizzata.. Il software Profimax coordina oltre 10.000 punti vendita tra Italia, Spagna e Portogallo.. Vent’anni di attività segnano il traguardo di Nicolis Project, azienda guidata da Enrico Romano che oggi accelera la trasformazione della Grande Distribuzione Organizzata attraverso soluzioni tecnologiche su misura. Il settore della Gdo sta affrontando una fase storica di estrema complessità, dove l’aumento dei costi dovuto all’inflazione e le difficoltà nel reperimento del personale impongono un efficientamento radicale. In questo, Nicolis Project celebra due decenni di storia nati per rispondere direttamente alle necessità dei retailer.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GDO intelligente: la sfida tecnologica di Nicolis Project dopo 20 anni Notizie correlate SLA, 20 anni dopo: la sfida di Coscioni per cure e ricerca in Italia.Vent’anni senza Luca Coscioni: la battaglia per la ricerca e l’accesso alle cure in Italia Il 20 febbraio 2006 si spegneva Luca Coscioni,... Leggi anche: Monza diventa laboratorio del futuro: sfida tecnologica a 5 anni