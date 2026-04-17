Monza diventa laboratorio del futuro | sfida tecnologica a 5 anni

Il Politecnico di Milano e l’Autodromo Nazionale di Monza – SIAS S.p.A. hanno firmato un accordo per trasformare l’autodromo in un centro di sperimentazione tecnologica. L’obiettivo è sviluppare progetti innovativi nel settore automobilistico e delle tecnologie intelligenti entro cinque anni. La collaborazione prevede l’utilizzo delle strutture dell’autodromo per test e dimostrazioni di nuove soluzioni digitali e di mobilità sostenibile.

Il Politecnico di Milano e l’Autodromo Nazionale Monza – SIAS S.p.A. hanno stabilito una partnership strategica della durata di cinque anni per trasformare il celebre circuito brianteo in un centro d’avanguardia per la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica applicata alla mobilità e alle infrastrutture sportive. L'accordo, che vede nel professor Emilio Faroldi il referente accademico, punta a integrare i ricercatori e gli studenti con le necessità reali del mondo industriale, utilizzando il tracciato di Monza come un campo di prova a cielo aperto per nuove soluzioni ingegneristiche. Un ecosistema di ricerca tra asfalti ad alte prestazioni e sicurezza avanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monza diventa laboratorio del futuro: sfida tecnologica a 5 anni Notizie correlate Dall'IA ai satelliti per scoprire i reati: Bari diventa laboratorio per la sicurezza del futuroPassa anche attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale il nuovo protocollo di intesa siglato tra Università di Bari e Procura per promuovere... Leggi anche: L’idea che avevamo del futuro negli anni '60 era ingenua e colorata, lucida e tecnologica Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: A Monza torna la Paper Week: una settimana coinvolgete sul riciclo e riuso della carta; Sandokan torna a vivere: un laboratorio di disegno nella giungla di Mompracem; True Love Impact: quando lo sport diventa alleanza sociale per cambiare il futuro dei giovani. Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza firmano un patto per l'innovazioneIl Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza - SIAS S.p.A. hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per ... sportmediaset.mediaset.it PoliMi e Autodromo di Monza firmano patto per l’innovazioneMilano, 17 apr. (askanews) – Il Politecnico di Milano e Autodromo Nazionale Monza – Sias hanno siglato una convenzione quadro della durata di cinque anni per sviluppare attività congiunte nei campi de ... askanews.it 15 aprile ore 20:30. A Monza parte “Secondo Atto – Festival di Teatro Carcere e Comunità” Ci sono luoghi che sembrano separati dal resto del mondo. E poi ci sono storie capaci di riaprire porte, abbattere muri, restituire voce. A Monza il teatro diventa occasio - facebook.com facebook